    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Умеров: На встрече 3 января в Украине ожидается участие представителей более 10 стран

    Умеров: На встрече 3 января в Украине ожидается участие представителей более 10 стран

    Представители более 10 стран примут участие в запланированной на 3 января встрече в Украине советников по национальной безопасности стран "коалиции желающих".

    Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Рустем Умеров в телеграм-канале.

    "Готовим встречу с европейскими партнерами 3 января в формате советников по национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн", - написал он.

    Он также добавил, что сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах сегодняшнего телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами.

    "Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе. В новом (2026 - ред.) году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат", - подытожил Умеров.

    Украина СНБО российско-украинская война Владимир Зеленский Рустем Умеров

