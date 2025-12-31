Орбан: США в 2026 году могут заключить с РФ соглашение о мире без ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия и США в 2026 году могут подписать мирное соглашение по Украине без участия Евросоюза.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу M1.

По словам Орбана, это может стать следствием разногласий между США и Евросоюзом по стратегическим вопросам, включая российско-украинскую войну.

Он считает, что если раньше Запад умудрялся демонстрировать единство, то "теперь с этим покончено". По мнению Орбана, администрация президента США Дональда Трампа предпринимает мирные усилия, пытаясь договориться с Россией, а тем временем лидеры ЕС поставляют вооружения Украине.

"В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между Соединенными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев", - сказал венгерский премьер.

Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в восстановлении нормальных отношений между Западом и Россией, поскольку это вновь предоставит обеим сторонам возможности взаимовыгодного экономического сотрудничества.

В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за скорейшее завершение войны между РФ и Украиной и поддерживает усилия администрации США, направленные на достижение этой цели.