Минэкономики: Грузия планирует заключить соглашение о свободной торговле с Сербией

Грузия подписала соглашения о свободной торговле с 46 странами и одной административной единицей, что охватывает 87% экспорта страны.

Как передает Report, об этом заявил замминистра экономики Геннадий Арвеладзе, подводя итоги года.

По его словам, грузинская продукция благодаря этим соглашениям получила доступ на потребительский рынок объемом 2,3 млрд человек.

Арвеладзе отметил, что в ближайшее время Грузия планирует начать переговоры о соглашении о свободной торговле с Сербией. "С Израилем ведутся активные консультации, а с Южной Кореей переговоры уже завершены, и сейчас ведутся юридические процедуры", - добавил он.

По данным главы ведомства, расширилась и география экспорта: грузинские товары в этом году продавались в 134 страны. При этом экспорт вырос в 70 из них, а в 20 – увеличился в два раза и больше.