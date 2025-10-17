Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31
COP29
- 17 октября, 2025
- 21:00
Президент COP29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев встретился в Стамбуле с министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Муратом Курумом в рамках форума "Ноль отходов".
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о COP31.
