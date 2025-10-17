Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    • 17 октября, 2025
    • 21:00
    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    Президент COP29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев встретился в Стамбуле с министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Муратом Курумом в рамках форума "Ноль отходов".

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями о COP31.

    Мухтар Бабаев COP31 форум "Ноль отходов"
    Muxtar Babayev türkiyəli nazirlə COP31-i müzakirə edib

    Последние новости

    21:35
    Фото

    Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025

    Армия
    21:31

    Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

    Другие страны
    21:30

    В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и Путина

    Другие страны
    21:22

    Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

    Другие страны
    21:11

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура

    Футбол
    21:00

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    20:57
    Фото

    Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

    Происшествия
    20:54

    В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    20:47

    Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей