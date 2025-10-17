İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    COP29
    • 17 oktyabr, 2025
    • 20:38
    Muxtar Babayev türkiyəli nazirlə COP31-i müzakirə edib

    COP29-un Prezidenti, Azərbaycan Prezidentinin İqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev İstanbulda keçirilən Sıfır Tullantı forumu çərçivəsində Türkiyənin ekologiya, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurumla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Ekologiya, Şəhərsalma və İqlim dəyişikliyi Nazirliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, tərəflər COP31 barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

