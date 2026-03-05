İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişib

    Daxili siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 10:26
    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla İqtisadiyyat Nazirliyinin Aparatının rəhbəri kollegiyanın üzvləri sırasına əlavə edilib.

    Кабмин внес изменения в состав коллегии Минэкономики

