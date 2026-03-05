İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişib
Daxili siyasət
- 05 mart, 2026
- 10:26
İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərarla İqtisadiyyat Nazirliyinin Aparatının rəhbəri kollegiyanın üzvləri sırasına əlavə edilib.
