Gəncədə qadın evdə ölü körpə doğub
Hadisə
- 05 mart, 2026
- 10:08
Gəncədə ölü körpə doğulub.
"Report" xəbər verir ki, martın 4-ü saat gecə saatlarında şəhər sakini 1979-cu il təvəllüdlü Aygün kərəm qızı Qasımova yaşadığı evdə ölü körpə doğub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
