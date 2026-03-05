İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri iki PUA-nı ələ keçirib
- 05 mart, 2026
- 10:04
İsrailin Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemi tərəfindən qərbi Qalileyа (İsrail) üzərində iki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ələ keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin 12-ci kanalı məlumat yayıb.
