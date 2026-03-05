İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri iki PUA-nı ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 10:04
    İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri iki PUA-nı ələ keçirib

    İsrailin Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemi tərəfindən qərbi Qalileyа (İsrail) üzərində iki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ələ keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin 12-ci kanalı məlumat yayıb.

    İsrail HHM sistemi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    На западе Израиля системы ПВО перехватили два БПЛА
    Air defense systems intercept two drones in western Israel

    Son xəbərlər

    10:27

    Əraqçi batırılmış "Dena" freqatındakı dənizçilərin sayını açıqlayıb

    Region
    10:26

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişib

    Daxili siyasət
    10:22

    "HRANA": İranda ölənlərin sayı 1110 nəfəri ötüb

    Region
    10:20
    Foto
    Video

    HONOR Azərbaycanda ikinci rəsmi mağazasını və ilk servis mərkəzini açıb

    Biznes
    10:09

    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:08

    Gəncədə qadın evdə ölü körpə doğub

    Hadisə
    10:08

    "Bank of Baku"nun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    10:04

    "Milan" Rafael Leaonun müqavilə müddətinin uzadılmasında ciddi problemlə üzləşib

    Futbol
    10:04

    İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri iki PUA-nı ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti