    На западе Израиля системы ПВО перехватили два БПЛА

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 09:56
    На западе Израиля системы ПВО перехватили два БПЛА

    Два беспилотника были перехвачены израильской системой ПВО над западной Галилеей (Израиль).

    Как передает Report, об этом сообщает израильский канал 12.

    İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri iki PUA-nı ələ keçirib
    Air defense systems intercept two drones in western Israel
