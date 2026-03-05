İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Milan" Rafael Leaonun müqavilə müddətinin uzadılmasında ciddi problemlə üzləşib

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 10:04
    Milan Rafael Leaonun müqavilə müddətinin uzadılmasında ciddi problemlə üzləşib

    İtaliyanın "Milan" klubu futbolçusu Rafael Leaonun müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlarda ciddi problemlə üzləşib.

    "Report" "Get Football News Italy" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı vingerin nümayəndələri sözləşmədən 175 milyon avroluq alış bəndini çıxarmaqda israrlıdırlar.

    Bu bəndin olmaması oyunçuya gələcəkdə potensial transfer halında daha çox təsir imkanı verəcək və klubun danışıqlardakı mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq.

    Hazırda yeni sözləşmə ilə bağlı tərəflər arasında danışıqlar davam edir. Onun hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Rafael Leao Milan klubu yeni müqavilə

    Son xəbərlər

    10:30

    Samir Şərifov: "Azərbaycan adaptiv iqtisadi idarəetmə modelini qurur"

    Maliyyə
    10:27

    Əraqçi batırılmış "Dena" freqatındakı dənizçilərin sayını açıqlayıb

    Region
    10:26

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişib

    Daxili siyasət
    10:22

    "HRANA": İranda ölənlərin sayı 1110 nəfəri ötüb

    Region
    10:20
    Foto
    Video

    HONOR Azərbaycanda ikinci rəsmi mağazasını və ilk servis mərkəzini açıb

    Biznes
    10:09

    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:08

    Gəncədə qadın evdə ölü körpə doğub

    Hadisə
    10:08

    "Bank of Baku"nun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    10:04

    "Milan" Rafael Leaonun müqavilə müddətinin uzadılmasında ciddi problemlə üzləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti