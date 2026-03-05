İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 05 mart, 2026
    • 10:09
    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Goranboy-Tərtər avtomobil yolunda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində beş nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə avtomobil yolunun Goranboy rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    "Nissan" və "VAZ" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 2003-cü il təvəllüdlü R.Şükürov, M.Kərimov (1955), M.Baxışəliyev (1990), N.Məmmədov (2002) və İ.Furidinli (2008) müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

