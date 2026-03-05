Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 05 mart, 2026
- 10:09
Goranboy-Tərtər avtomobil yolunda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində beş nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə avtomobil yolunun Goranboy rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
"Nissan" və "VAZ" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 2003-cü il təvəllüdlü R.Şükürov, M.Kərimov (1955), M.Baxışəliyev (1990), N.Məmmədov (2002) və İ.Furidinli (2008) müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
