В Гёранбое в результате столкновения автомобилей пострадали пять человек
- 05 марта, 2026
- 10:33
На трассе Гёранбой-Тертер столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги, проходящем через территорию Гёранбойского района.
В результате столкновения автомобилей марок Nissan и VAZ Р.Шукюров (2003 г.р.), М.Керимов (1955 г.р.), М.Бахышалиев (1990 г.р.), Н.Мамедов (2002 г.р.) и И.Фирудинли (2008 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы.
По факту ведется расследование.
