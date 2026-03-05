Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Гёранбое в результате столкновения автомобилей пострадали пять человек

    Происшествия
    • 05 марта, 2026
    • 10:33
    На трассе Гёранбой-Тертер столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги, проходящем через территорию Гёранбойского района.

    В результате столкновения автомобилей марок Nissan и VAZ Р.Шукюров (2003 г.р.), М.Керимов (1955 г.р.), М.Бахышалиев (1990 г.р.), Н.Мамедов (2002 г.р.) и И.Фирудинли (2008 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb
