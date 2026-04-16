İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Türkiyə Ordusunun arsenalına yeni nəsil "Fırtına-2" haubitsaları verilib

    Region
    • 16 aprel, 2026
    • 13:30
    Türkiyə Ordusunun arsenalına yeni nəsil Fırtına-2 haubitsaları verilib

    Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin arsenalına yeni nəsil "Fırtına-2" haubitsaları qəbul edilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sözügedən haubitsalar yoxlama və qəbul prosedurları başa çatdıqdan sonra inventara əlavə edilib.

    Bundan başqa, "Akıncı" hücum pilotsuz uçuş aparatları (PUA) da ordunun arsenalına verilib.

    Həmçinin qeyd edilib ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi və ABŞ ilə İsrailin İrana hücumundan sonra Türkiyə Ordusunda komando briqadalarının sayının artırılması üçün işlərə başlanılıb.

    "Yaradılacaq yeni komando briqadalarının müasir şəkildə, mövcud təhdid qiymətləndirmələrinə və əməliyyat konsepsiyalarına uyğun olaraq, mövcud təşkilati strukturlardan fərqli şəkildə qurulması planlaşdırılır", - məlumatda qeyd olunub.

    Türkiyə ordusu Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
