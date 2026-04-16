Турецкая армия приняла на вооружение гаубицы Fırtına-2 и беспилотники Akıncı

Турецкая армия приняла на вооружение гаубицы нового поколения Fırtına-2.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом информирует Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что гаубицы были добавлены в инвентарь после завершения процедур проверки и приемки. Кроме того, на вооружение поступили ударные беспилотники Akıncı.

Также начата работа по увеличению числа бригад командос в турецкой армии.

"Новые бригады будут созданы в соответствии с современными требованиями, оценкой существующих угроз и оперативными концепциями, отличаясь от нынешней организационной структуры", - говорится в информации турецкого оборонного ведомства.