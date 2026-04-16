Турецкая армия приняла на вооружение гаубицы Fırtına-2 и беспилотники Akıncı
- 16 апреля, 2026
- 14:11
Турецкая армия приняла на вооружение гаубицы нового поколения Fırtına-2.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом информирует Министерство национальной обороны Турции.
Отмечается, что гаубицы были добавлены в инвентарь после завершения процедур проверки и приемки. Кроме того, на вооружение поступили ударные беспилотники Akıncı.
Также начата работа по увеличению числа бригад командос в турецкой армии.
"Новые бригады будут созданы в соответствии с современными требованиями, оценкой существующих угроз и оперативными концепциями, отличаясь от нынешней организационной структуры", - говорится в информации турецкого оборонного ведомства.
