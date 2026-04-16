    Gədəbəydə körpə qızdırmadan ölüb - YENİLƏNİB

    16 aprel, 2026
    13:26
    Gədəbəydə körpə qızdırmadan ölüb - YENİLƏNİB

    Gədəbəydə ötən gün 2025-ci il təvəllüdlü körpə hərarət, təngənəfəslik və digər şikayətlərlə ağır vəziyyətdə Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ona bronxlarda yaranan irinli ifrazat, qıcolma və asfiksiya diaqnozu təyin edilib.

    Aparılan reanimasiya tədbirlərinə və həkimlərin çoxsaylı səylərinə baxmayaraq, saat 03:30 radələrində azyaşlının bioloji ölüm faktı qeydə alınıb.

    Sevil Seymur

    Gədəbəydə körpə qızdırmadan ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, aprelin 15-i saat 05 radələrində Kiçik Qaramurad kənd sakini, 2025-ci il təvəllüdlü Rəsul Elman oğlu Əsədov xəstəxanada qızdırmadan ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

