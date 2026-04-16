    "Qarabağ" - "Sabah" matçını FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək

    Futbol
    • 16 aprel, 2026
    • 12:51
    Qarabağ - Sabah matçını FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək

    Misli Premyer Liqasının XXVIII turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Sabah" oyununu FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    "Zirə" - "Neftçi" matçında isə baş hakim İnqilab Məmmədov olacaq.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXVIII

    17 aprel

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Şirmamed Mamedov, İslam Məmmədov.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Rəhman İmami.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:30. "Zirə" – "Neftçi"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    18 aprel

    15:30. "Karvan-Yevlax" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Emin Əliyev, Zeynal Zeynalov, Müslüm Əliyev, Rəşad Əhmədov.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Yevlax şəhər stadionu

    19:30. "Qarabağ" – "Sabah"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, İnqilab Məmmədov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    19 aprel

    15:30. "Kəpəz" – "İmişli"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Orxan İbişov, Namiq Bəkirov.

    VAR: Elvin Bayramov.

    AVAR: Rəşad Əhmədov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Sumqayıt" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Teymur Teymurov, Tərlan Talıbzadə, Rəvan Həmzəzadə.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Əkbər Əhmədov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Misli Premyer Liqası Elçin Məsiyev İnqilab Məmmədov Qarabağ FK Sabah FK Zirə FK Araz-Naxçıvan FK

