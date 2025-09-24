Мухтар Бабаев: COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные результаты

COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные и исторические результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев на параллельном мероприятии "Многосторонность на перепутье: Вызовы и путь к миру", организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что на климатической конференции ООН в Баку были достигнуты договоренности по вопросам, которые переговорщики обсуждали примерно 10 лет:

"Мы достигли долгожданного на углеродных рынках ООН прорыва. Этот шаг раскрывает потенциал высоконадежных рынков, которые до 2050 года могли бы ежегодно направлять $1 трлн на решения климатических проблем".