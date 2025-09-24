İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Muxtar Babayev: COP29 çoxtərəfliliyin real və tarixi nəticələr verməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi

    COP29
    • 24 sentyabr, 2025
    • 19:17
    Muxtar Babayev: COP29 çoxtərəfliliyin real və tarixi nəticələr verməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi

    COP29 çoxtərəfliliyin real və tarixi nəticələr verməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Çoxtərəflilik yol ayrıcında: Çağırışlar və sülhə gedən yol" adlı yan tədbirdə çıxışı zamanı deyib.

    O bildirib ki, COP29-da danışıqçıların üzərində təxminən on ildir müzakirələr apardığı məsələlər üzrə sövdələşmələr əldə olunub.

    "Biz BMT-nin karbon bazarlarında çoxdan gözlənilən mühüm irəliləyişə nail olduq. Bu addım 2050-ci ilə qədər iqlim həllərinə hər il 1 trilyon dollar yönəldə biləcək, yüksək etibarlılığa malik bazarların potensialını ortaya çıxarır", - deyə Muxtar Babayev əlavə edib.

    Muxtar Babayev COP29 BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Мухтар Бабаев: COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные результаты

    Son xəbərlər

    19:48
    Foto

    Türkiyə və Suriya prezidentlərinin görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:36

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayır

    Xarici siyasət
    19:33

    Rayt: ABŞ artıq bu gün Rusiya qazını və neft məhsullarını əvəzləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    19:30

    Almaniya müdafiə naziri hərbi xidmətin yeni modelinin tətbiqini təklif edib

    Digər ölkələr
    19:30

    "Liverpul"un futbolçusu zədələnərək bir neçə aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    19:27

    Pistorius: Rusiya hərbi təyyarəsi Almaniya HDQ freqatının üzərindən uçub

    Digər ölkələr
    19:21
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:21

    Fitso: Slovakiya və Ukrayna hökumətlərinin birgə iclası oktyabrın 17-ə planlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    19:18
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nyu-Yorkda Portuqaliya Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti