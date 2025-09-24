Muxtar Babayev: COP29 çoxtərəfliliyin real və tarixi nəticələr verməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi
- 24 sentyabr, 2025
- 19:17
COP29 çoxtərəfliliyin real və tarixi nəticələr verməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Çoxtərəflilik yol ayrıcında: Çağırışlar və sülhə gedən yol" adlı yan tədbirdə çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, COP29-da danışıqçıların üzərində təxminən on ildir müzakirələr apardığı məsələlər üzrə sövdələşmələr əldə olunub.
"Biz BMT-nin karbon bazarlarında çoxdan gözlənilən mühüm irəliləyişə nail olduq. Bu addım 2050-ci ilə qədər iqlim həllərinə hər il 1 trilyon dollar yönəldə biləcək, yüksək etibarlılığa malik bazarların potensialını ortaya çıxarır", - deyə Muxtar Babayev əlavə edib.