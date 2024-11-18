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Министр: Грузия считает развитие "зеленых" рабочих мест приоритетным

Министр: Грузия считает развитие "зеленых" рабочих мест приоритетным Грузия акцентирует внимание на развитии "зеленых" рабочих мест, как в традиционных секторах, таких как производство и строительство, так и в новых областях, включая возобновляемую энергетику и энергоэффективность.
COP29
18 ноября 2024 г. 18:36
Министр: Грузия считает развитие зеленых рабочих мест приоритетным

Грузия акцентирует внимание на развитии "зеленых" рабочих мест, как в традиционных секторах, таких как производство и строительство, так и в новых областях, включая возобновляемую энергетику и энергоэффективность.

Как сообщает Report, об этом министр по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе заявил на круглом столе в рамках COP29.

По его словам, правительство Грузии расширяет программы занятости за счет государственного финансирования для поддержки уязвимых групп населения.

"Зеленые" рабочие места - это достойная работа, способствующая защите окружающей среды. Правительство Грузии расширяет программы занятости, финансируемые государством, включая профессиональное образование и обучающие курсы для безработных через цифровую платформу WorkNet. Эти меры помогают тысячам граждан, особенно в регионах", - сказал Сарджвеладзе.

Министр добавил, что "зеленые" рабочие места важны не только для увеличения занятости, но и для построения устойчивого и благополучного будущего.

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Версия на английском языке Minister: Georgia prioritizes development of 'green' jobs
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan “yaşıl iş yerləri”nin inkişafını prioritet hesab edir

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