Предотвращена попытка ввоза почти 50 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 17 ноября, 2026
- 11:42
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Предотвращена попытка ввоза 49 кг 950 г наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), на территории пограничного отряда "Горадиз" было изъято из оборота 39 700 г наркотиков и 3 000 таблеток психотропного вещества метадона М-40, а на территории "Лянкяран" - 10 250 г наркотиков.
Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.
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