Предотвращена попытка ввоза 49 кг 950 г наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), на территории пограничного отряда "Горадиз" было изъято из оборота 39 700 г наркотиков и 3 000 таблеток психотропного вещества метадона М-40, а на территории "Лянкяран" - 10 250 г наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.