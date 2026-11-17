Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети X.

"Поздравляем наших азербайджанских братьев с Днем национального возрождения. 38 лет назад они начали путь к независимости, движимые духом национального возрождения, и одержали Великую Победу в Карабахе", - говорится в публикации.