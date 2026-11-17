Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения
В регионе
- 17 ноября, 2026
- 11:33
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Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения.
Как сообщает Report, поздравление опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети X.
"Поздравляем наших азербайджанских братьев с Днем национального возрождения. 38 лет назад они начали путь к независимости, движимые духом национального возрождения, и одержали Великую Победу в Карабахе", - говорится в публикации.
Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib
Türkiye's National Defense Ministry congratulates Azerbaijan on National Revival Day
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