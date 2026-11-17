Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib
Region
- 17 noyabr, 2026
- 11:26
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi (MN) Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Milli dirçəliş ruhu ilə 38 il əvvəl müstəqilliyə doğru addımlayan və Qarabağda böyük Zəfər qazanan azərbaycanlı türk qardaşlarımızın Milli Dirçəliş Gününü təbrik edirik", - paylaşımda qeyd olunub.
Millî diriliş ruhuyla 38 yıl önce bağımsızlığa yürüyen ve Karabağ’da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyoruz. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 #MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/ewDnR88OtR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2026
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения
Türkiye's National Defense Ministry congratulates Azerbaijan on National Revival Day
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