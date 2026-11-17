Депутат Милли Меджлиса Эльнара Акимова предложила увеличить средства, выделяемые из государственного бюджета на поддержку литературных изданий.

Как сообщает Report, она выступила с этой инициативой на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2027 год.

По словам депутата, газета "Ədəbiyyat qəzeti" и журналы "Улдуз", "Азербайджан" и "Гобустан" продолжают получать финансирование в размере, установленном еще в 1997 году.

Акимова напомнила, что тогда распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева эти издания были включены в перечень финансируемых из бюджета. Она подчеркнула, что с учетом экономического развития страны необходимо пересмотреть и увеличить объем выделяемых им средств.