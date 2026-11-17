В Милли Меджлисе предложили увеличить финансирование литературных изданий
- 17 ноября, 2026
- 11:35
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Депутат Милли Меджлиса Эльнара Акимова предложила увеличить средства, выделяемые из государственного бюджета на поддержку литературных изданий.
Как сообщает Report, она выступила с этой инициативой на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2027 год.
По словам депутата, газета "Ədəbiyyat qəzeti" и журналы "Улдуз", "Азербайджан" и "Гобустан" продолжают получать финансирование в размере, установленном еще в 1997 году.
Акимова напомнила, что тогда распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева эти издания были включены в перечень финансируемых из бюджета. Она подчеркнула, что с учетом экономического развития страны необходимо пересмотреть и увеличить объем выделяемых им средств.