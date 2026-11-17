Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илькина Акифоглу к 7 годам лишения свободы по делу о мошенничестве под предлогом помощи в приобретении социального жилья.

Как сообщает Report, государственный обвинитель запрашивал для подсудимого 8 лет лишения свободы.

Акифоглу был задержан в октябре 2025 года. Следствие установило, что он обманным путем завладел более чем 90 тыс. манатов граждан, обещая помочь им приобрести социальное жилье.

Ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 УК Азербайджана (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере).