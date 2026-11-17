Сотрудники Бакинского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли из незаконного оборота 576 пиротехнических изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, в ходе оперативных мероприятий в Гарадагском районе Баку в автомобиле под управлением гражданина Азербайджана обнаружены 7 картонных коробок с пиротехническими изделиями двух видов.

По факту проводится расследование.