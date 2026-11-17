Представители азербайджанских вузов принимают участие в образовательной выставке в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано Министерством науки и образования и Государственным агентством по науке и высшему образованию Азербайджана при поддержке посольства страны в Грузии.

В выставке участвуют ректоры и представители Бакинской высшей школы нефти, Бакинского государственного университета, Хазарского университета, Университета ADA, Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Азербайджанского технического университета и других вузов. Среди участников также посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.

Цель выставки - ознакомить проживающих в Грузии школьников, абитуриентов, студентов и их родителей с возможностями получения высшего образования в Азербайджане. Выставка продлится до 18:00.