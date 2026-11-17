Автомобильная арка Крымского моста оказалась в воде в результате повторной ночной украинской атаки 17 ноября на переправу.

Как передает Report, об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в соцсетях.

"Автомобильная арка переправы лежит в воде. Ночью мост атаковали второй раз за сутки", - отметил Лукашук.

По предварительным данным, обрушился арочный пролет автомобильной части моста длиной более 270 метров. Также сообщается о повреждении железнодорожного полотна. Автомобильное и железнодорожное сообщение по переправе в настоящее время невозможно.