Lukaşuk: Krım körpüsü Ukraynanın zərbəsi nəticəsində zədələnib
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2026
- 11:40
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Noyabrın 17-də gecə saatlarında Ukraynanın təkrar hücumu nəticəsində Krım körpüsü zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk Vilayət Şurasının sədri Nikolay Lukaşuk sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Gecə saatlarında körpüyə sutka ərzində ikinci dəfə hücum edilib", - S.Lukaşuk qeyd edib.
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