Великобритания намерена развивать достигнутые результаты и расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны, в том числе посредством учебных программ и новых инициатив, основанных на британском опыте и направленных на укрепление собственного потенциала страны.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман на пресс-конференции.

По его словам, Азербайджан является ценным партнером Великобритании в сфере обороны и безопасности.

"Визит лорда Коакера (госминистра по вопросам обороны в Азербайджан - ред.) в сентябре еще раз показал, насколько высоко мы ценим это партнерство. В этом году состоялись первые совместные учения Великобритании и Азербайджана по кибербезопасности в оборонной сфере, а уровень взаимодействия двух стран в области военной подготовки достиг беспрецедентного уровня. Британские военные специалисты провели учения в Азербайджане, в то время как азербайджанские офицеры проходят подготовку в Великобритании совместно с представителями британской армии и Королевского военно-морского флота", - отметил посол.

Он подчеркнул, что расширение сотрудничества в области кибербезопасности, оперативных возможностей и оборонной промышленности представляет собой наиболее амбициозную на сегодняшний день программу двустороннего оборонного сотрудничества между двумя странами.

"Мы намерены развивать достигнутые результаты, углубляя сотрудничество в сфере обороны посредством учебных программ и новых возможностей, основанных на британском опыте и направленных одновременно на укрепление собственного потенциала Азербайджана", - заявил Данкан Норман.

Посол также подчеркнул, что сотрудничество двух стран в сфере безопасности не ограничивается оборонной сферой. В частности, Великобритания взаимодействует с правоохранительными органами Азербайджана в борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков, нелегальную миграцию и киберпреступность.