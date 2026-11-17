Посольство Великобритании в Азербайджане организует ознакомительную поездку в Нахчыван для британской делегации, специализирующейся на железнодорожном транспорте.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман на пресс-конференции.

Дипломат отметил, что Нахчыван обладает значительным потенциалом для превращения в логистический центр Среднего коридора.

По его словам, во время визита в Нахчыван две недели назад он провел встречи со специальным представителем президента Азербайджана Джейхуном Джалиловым и премьер-министром Автономной Республики Джаббаром Мусаевым. Стороны обсудили четыре основных направления практического сотрудничества: логистику, энергетику, туризм и сельское хозяйство.

"Британские компании располагают значительным опытом в области модернизации железнодорожной инфраструктуры, управления проектами и систем сигнализации. Моя команда организует ознакомительную поездку британской делегации в сфере железнодорожного транспорта, чтобы продолжить работу в этом направлении. Британские специалисты уже участвуют в формировании будущего Нахчывана. Компания Chapman Taylor, которая также работает в Карабахе, разрабатывает 20-летний генеральный план развития города Нахчыван", - сказал он.

Посол добавил, что регион обладает и значительным туристическим потенциалом.

"Стараюсь изо всех сил продвигать туристический потенциал Азербайджана", - добавил он.