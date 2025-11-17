Международный центр Низами Гянджеви принял участие в обуждениях на COP30

Международный центр Низами Гянджеви принял активное участие в обсуждениях высокого уровня по вопросам устойчивости к изменению климата, устойчивого развития и инклюзивного перехода на 30-й Конференции сторон ООН (COP30) в Бразилии.

Как сообщает Report, в состав делегации входят сотрудники центра - председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, член правления Fortescue, бывший вице-президент ExxonMobil Джин Бадершнайдер и президент COP20 Мануэль Пульгар-Видал.

В рамках конференции представители Центра присоединились к международным инициативам по сохранению биоразнообразия, устойчивому управлению экосистемами и борьбе с преступлениями против дикой природы, а также обменялись мнениями с партнерами по вопросам продолжения работы, начатой ​​на СОР29 в Баку.

Центр также принял участие в процессе "Глобальный диалог и Каспийское море" (Global Dialogue and the Caspian Sea), посвященном укреплению климатического сотрудничества в Каспийском регионе.

На специальной сессии, организованной ЮНКТАД (UNCTAD - UN Trade and Development) в рамках СОР30, члены Центра обсудили роль устойчивой торговли и инвестиций в реализации национальных обязательств по климату а также возможности международного сотрудничества в построении цепочек создания стоимости с низким уровнем выбросов.