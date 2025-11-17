İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi COP30-da fəal iştirak edib

    COP29
    • 17 noyabr, 2025
    • 15:54
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi COP30-da fəal iştirak edib

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Braziliyada keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə 30-cu Tərəflər Konfransında (COP30) iqlim dayanıqlığı, davamlı inkişaf və inklüziv keçidlərə dair yüksək səviyyəli müzakirələrdə fəal iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, nümayəndə heyətinə Mərkəzin üzvləri-BMT Baş Assambleyasının 73-cü Sessiyasının Prezidenti Maria Fernanda Espinosa, Fortescue şirkətinin İdarə Heyətinin üzvü, ExxonMobil şirkətinin sabiq vitse-prezidenti Cin Baderşnayder və COP20 Prezidenti Manuel Pulgar-Vidal daxildir.

    COP30 Yerli Liderlər Forumunda çıxış edən Maria Fernanda Espinosa şəhərlərin iqlim böhranına qarşı həm həssas, həm də transformativ güc mərkəzləri olduğunu vurğulayaraq ədalətli keçidin təmin edilməsinin vacibliyini qeyd edib.

    Konfrans çərçivəsində Mərkəzin nümayəndələri biomüxtəlifliyin qorunması, ekosistemlərin davamlı idarə edilməsi və yabanı fauna cinayətlərinə qarşı mübarizə mövzularında aparılan beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulub, həmçinin COP29-un Bakıda formalaşan irsinin davam etdirilməsi üzrə tərəfdaşlarla fikir mübadiləsi aparıblar.

    Mərkəz, eyni zamanda, Xəzər regionunda iqlim əməkdaşlığının gücləndirilməsinə həsr olunmuş "Global Dialogue and the Caspian Sea" prosesində iştirak edərək su səviyyəsinin azalması, çirklənmə və biomüxtəliflik itkiləri kimi ekoloji çağırışlara qarşı çoxtərəfli fəaliyyətin əhəmiyyətini önə çəkib.

    COP30-da "UNCTAD"ın təşkil etdiyi xüsusi sessiyada Mərkəzin üzvləri davamlı ticarət və sərmayənin milli iqlim öhdəliklərinin (NDC-lər) icrasında rolunu, eləcə də aşağı emissiyalı dəyər zəncirlərinin qurulması üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi COP30 Maria Fernanda Espinosa COP29
    Foto
    Международный центр Низами Гянджеви принял участие в обуждениях на COP30
    Foto
    Nizami Ganjavi International Center actively participates in COP30

    Son xəbərlər

    17:07
    Foto

    Ramin Məmmədov Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Din
    17:06

    Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"

    İKT
    17:04

    "Sabah"ın akademiyasında uşaq hüquqlarının qorunması mövzusunda seminar keçirilib

    Futbol
    17:04

    "Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edib

    Maliyyə
    17:01

    ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

    İKT
    16:57

    Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:57

    Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib

    Xarici siyasət
    16:55

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" yatağında kəşfiyyatın növbəti mərhələsinə hazırlaşırıq"

    Energetika
    16:45

    BP: "Qarabağ" yatağında tammiqyaslı işlər ilin sonunadək yekunlaşdırılacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti