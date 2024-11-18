Мэри Криг: В Великобритании экономическая трансформация затронет около 6,3 млн рабочих мест

В Великобритании экономическая трансформация затронет около 6,3 млн рабочих мест.

В Великобритании экономическая трансформация затронет около 6,3 млн рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель госсекретаря в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Мэри Криг на круглом столе высокого уровня "Зеленые рабочие места и навыки" в рамках COP29.

Она отметила, что зеленые навыки являются важным инструментом, поддерживающим переход к зеленой экономике: "Новая организация, созданная нами в данном направлении, будет оценивать национальные и региональные потребности в навыках, также позволит предоставить решения, поддерживающие экономический рост и отвечающие потребностям бизнеса. Реализация ряда программ будет стимулировать инновации в бизнесе и откроет возможности для трудоустройства молодежи".