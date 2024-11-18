О нас

Мэри Криг: В Великобритании экономическая трансформация затронет около 6,3 млн рабочих мест 

Мэри Криг: В Великобритании экономическая трансформация затронет около 6,3 млн рабочих мест  В Великобритании экономическая трансформация затронет около 6,3 млн рабочих мест.
COP29
18 ноября 2024 г. 18:47
Мэри Криг: В Великобритании экономическая трансформация затронет около 6,3 млн рабочих мест 

В Великобритании экономическая трансформация затронет около 6,3 млн рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель госсекретаря в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Мэри Криг на круглом столе высокого уровня "Зеленые рабочие места и навыки" в рамках COP29.

Она отметила, что зеленые навыки являются важным инструментом, поддерживающим переход к зеленой экономике: "Новая организация, созданная нами в данном направлении, будет оценивать национальные и региональные потребности в навыках, также позволит предоставить решения, поддерживающие экономический рост и отвечающие потребностям бизнеса. Реализация ряда программ будет стимулировать инновации в бизнесе и откроет возможности для трудоустройства молодежи".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Economic transformation to affect approximately 6.3 million jobs in UK
Версия на азербайджанском языке Meri Kriğ: "Böyük Britaniyada təxminən 6,3 milyon iş yeri iqtisadi transformasiyadan təsirlənəcək"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi