Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов

Саммит 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) предоставит странам платформу для демонстрации того, насколько далеко они продвинулись в разработке своих климатических планов.

Саммит 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) предоставит странам платформу для демонстрации того, насколько далеко они продвинулись в разработке своих климатических планов.

Об этом в интервью Report заявил посол Швеции по вопросам климата, главный переговорщик на COP29 от этой страны Маттиас Фрумери.

"На COP29 мы хотим увидеть импульс в разработке новых NDC (вкладов в борьбу с изменением климата, определяемым на национальном уровне)...И, конечно, новый, как мы ее называем, NCQG (Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию) станет ключевым элементом и результатом COP29", - сказал он.

По словам Фрумери, в этом смысле сессии COP могут быть платформой для отображения прогресса, достигнутого до настоящего момента, а также выявлять оставшиеся препятствия.

"Все эти различные инициативы должны сыграть важную роль для демонстрации достижений в течение года и показать, как мы можем работать еще усерднее, чтобы обеспечить ускорение климатических действий во всем мире", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.