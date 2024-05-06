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Жуков: АБР выделил техническую помощь для наращивания потенциала участвующих в подготовке к COP29 учреждений

Жуков: АБР выделил техническую помощь для наращивания потенциала участвующих в подготовке к COP29 учреждений Азиатский банк развития (АБР) выделил некоторую техническую помощь для наращивания потенциала правительственных учреждений, участвующих в подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
COP29
6 мая 2024 г. 10:48
Жуков: АБР выделил техническую помощь для наращивания потенциала участвующих в подготовке к COP29 учреждений

Азиатский банк развития (АБР) выделил некоторую техническую помощь для наращивания потенциала правительственных учреждений, участвующих в подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Об этом в интервью Report сказал генеральный директор регионального департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

По его словам, техническая помощь Азербайджану поможет не только "успешно провести саму встречу, но и помочь подготовиться к предстоящим переговорам".

"Как только было объявлено о том, что Азербайджан будет принимать у себя конференцию, президент АБР Масацугу направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором предложил поддержку АБР. Я сам посетил страну три недели назад вместе с командой, занимающейся вопросами борьбы с изменением климата, чтобы обсудить конкретные направления поддержки председательства Азербайджана в COP29. АБР уже выделил некоторую техническую помощь для наращивания потенциала правительственных учреждений, участвующих в этом, с тем, чтобы они могли провести саму встречу, а также помочь подготовиться к предстоящим переговорам", - сказал он.

По словам Жукова, АБР хочет помочь Азербайджану увеличить долю возобновляемых источников энергии в его общем производстве.

"Мы хотим, в целом, помочь Азербайджану увеличить долю возобновляемых источников энергии в его общем производстве, чтобы продемонстрировать остальному миру приверженность Азербайджана декарбонизации и борьбе с последствиями изменения климата. Я упомянул об одном проекте, который мы реализовали пару лет назад с Masdar, в этом году мы ищем дополнительные возможности для инвестиций в ВИЭ", - добавил Евгений Жуков.

С полным текстом интервью с Евгением Жуковым можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Yevgeni Jukov: “ADB COP29-a hazırlıqla bağlı texniki yardım göstərib”
Версия на английском языке Zhukov: ADB has allocated technical assistance to provide capacity building to agencies involved in preparations for COP29

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