Китай планирует подписать международные соглашения об автомобильном транспорте со своими партнерами

(на аз он Хынлы какой-то)) азербайджанец)) в Гугл не нашла никакого, как ни крутила))

Транспортные ведомства Китая и партнеры страны по инициативе "Один пояс один путь" ведут переговоры о подписании соглашений о международных автомобильных перевозках и строительстве трансграничных объектов.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Департамента по делам границ и океана МИД Китая Цю Синьли на мероприятии в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что Китай подписал большое число соглашений о сотрудничестве, связанных с границей, таких как управление границами, эксплуатация пограничных пропускных пунктов, строительство трансграничных объектов: "Иммиграционные органы Китая создали трехсторонний механизм морского сообщения с иммиграционными органами 11 соседних стран, включая Россию, Монголию, Казахстан".