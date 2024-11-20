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Китай планирует подписать международные соглашения об автомобильном транспорте со своими партнерами

Китай планирует подписать международные соглашения об автомобильном транспорте со своими партнерами (на аз он Хынлы какой-то)) азербайджанец)) в Гугл не нашла никакого, как ни крутила))
COP29
20 ноября 2024 г. 11:03
Китай планирует подписать международные соглашения об автомобильном транспорте со своими партнерами

Транспортные ведомства Китая и партнеры страны по инициативе "Один пояс один путь" ведут переговоры о подписании соглашений о международных автомобильных перевозках и строительстве трансграничных объектов.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Департамента по делам границ и океана МИД Китая Цю Синьли на мероприятии в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что Китай подписал большое число соглашений о сотрудничестве, связанных с границей, таких как управление границами, эксплуатация пограничных пропускных пунктов, строительство трансграничных объектов: "Иммиграционные органы Китая создали трехсторонний механизм морского сообщения с иммиграционными органами 11 соседних стран, включая Россию, Монголию, Казахстан".

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Версия на английском языке China wants to sign international road transport agreements with Belt and Road partners
Версия на азербайджанском языке Çin "Bir kəmər və bir yol" üzrə tərəfdaşları ilə beynəlxalq avtomobil daşımalarına dair sazişlər imzalamaq istəyir

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