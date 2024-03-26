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Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 - это и вызов, и возможность для Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 - это и вызов, и возможность для Азербайджана Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку и получение поддержки со стороны международного сообщества очередной раз демонстрирует уважение и доверие Азербайджану.
COP29
26 марта 2024 г. 10:52
Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 - это и вызов, и возможность для Азербайджана

Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку и получение поддержки со стороны международного сообщества очередной раз демонстрирует уважение и доверие к Азербайджану.

Как передает Report, об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Принятие на себя председательства и эффективное проведение COP29 является значительным достижением для Азербайджана. И представляет собой как вызов, так и возможность для страны", - заявил он.

Хикмет Гаджиев отметил, что будучи страной-экспортером ископаемого топлива, Азербайджан продемонстрировал твердую готовность и решимость реализовать проект перехода и повестку дня на местном, региональном и глобальном уровнях.

"Изменение климата - это серьезный вызов для всех, и мировому сообществу необходимо объединить свои усилия. Азербайджан стремится к достижению большей солидарности и консенсуса на глобальном уровне по всем основополагающим аспектам переговорного процесса COP29", - сказал Гаджиев.

По словам помощника президента, Азербайджан также выступает за установление солидарности между "Глобальным Севером" и "Глобальным Югом".

"Важно подчеркнуть, что COP29 - это не только ответственность Азербайджана как принимающей страны, но и равная ответственность всего международного сообщества за его успешное проведение. Как принимающая страна, Азербайджан будет работать над продвижением реалистичной повестки дня по климатическому финансированию, которое является темой COP29", - заявил он.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Hosting COP29 - both challenge and opportunity for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: COP29 Azərbaycan üçün həm çağırış, həm də fürsətdir

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