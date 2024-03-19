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Хикмет Гаджиев: Баку придает большое значение развитию азербайджано-китайских отношений

Хикмет Гаджиев: Баку придает большое значение развитию азербайджано-китайских отношений Азербайджан придает большое значение развитию азербайджано-китайских отношений, поддерживает политику "одного Китая" и готов твердо поддерживать Китай в вопросах, касающихся основных интересов друг друга.
Внешняя политика
19 марта 2024 г. 13:29
Хикмет Гаджиев: Баку придает большое значение развитию азербайджано-китайских отношений

Азербайджан придает большое значение развитию отношений между Баку и Пекином, поддерживает политику "одного Китая" и готов твердо поддерживать Китай в вопросах общих интересов.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном.

По его словам, Азербайджан готов расширять сотрудничество с Китаем в таких областях, как экономика, торговля, транспорт, энергетика и добиваться общего развития и процветания.

В свою очередь, С.Вэйдун отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева Китай и Азербайджан поддерживают тесные связи на всех уровнях, достигли значительного прогресса в сотрудничестве в рамках проекта "Пояс и путь" и проводят эффективную международную координацию.

"Китай готов сотрудничать с Азербайджаном, чтобы добросовестно следовать общим договоренностям, достигнутым между главами двух государств, продвигать стабильное, глубокое и прочное двустороннее сотрудничество во всех областях со стратегической точки зрения и постоянно повышать уровень китайско-азербайджанских отношений", - добавил заместитель главы МИД.

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