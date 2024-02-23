Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в этом году в Азербайджане. Решение о проведении COP29 было принято на пленарном заседании COP28, которое состоялось 11 декабря прошлого года в Дубае. Проведение COP29 можно ра

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в этом году в Азербайджане, решение о чем было принято на пленарном заседании COP28, которое в декабря прошлого года прошло в Дубае. Проведение COP29 можно рассматривать как одно из наиболее значимых событий 2024 года для Азербайджана, а также продолжением стратегии перехода страны к "зеленой" экономике, в связи с чем президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о провозглашении 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Вчера Report в рамках информационной поддержки этого важного для нашей страны мероприятия подписал меморандум о сотрудничестве с расположенным в Эр-Рияде Центром устойчивости и климата (CSC) при Университете принца Султана (Саудовская Аравия).

В интервью Report глава CSC, приглашенный лектор колледжа Святого Антония Оксфордского университета, профессор Мохаммад Нуруннаби рассказал о том, как Саудовская Аравия и Азербайджан могут сотрудничать в борьбе с изменением климата, о его ожиданиях от COP29, о влиянии "зеленого перехода" на создание новых рабочих мест и др.

- Как вы оцениваете итоги COP28, прошедшего в Дубае, и каковы ваши ожидания от COP29, который пройдет в Баку?

- На COP28 в Дубае (ОАЭ) собралось почти 100 тысяч человек, включая 2 456 лоббистов ископаемого топлива, которые превосходили по численности почти все делегации отдельных стран.

Итогом саммита ООН стало общее понимание очевидности неотложной необходимости решения климатического кризиса как никогда. Это обязательство включено в первую "глобальную инвентаризацию" того, как страны могут ускорить действия по достижению целей эпохального Парижского соглашения. Такое соглашение было достигнуто впервые за 28 лет международных переговоров по климату.

В первый день работы COP28 сотни миллионов долларов были обещаны в Фонда потерь и ущерба (Loss & Damage Fund), ОАЭ и вслед за ней Германия объявили о внесении средств в размере 100 млн долларов. К концу COP28 общая сумма обязательств, взятых правительствами, составила 770,6 млн долларов США.

США пообещали всего 17,5 миллионов долларов, а Великобританию и Канаду упрекнули в том, что они просто повторно пообещали выделить деньги, о которых они ранее объявляли. Великобритания выделила 40 млн долларов для фонда и еще 20 млн фунтов на сопутствующие расходы.

130 стран подписали соглашение о трехкратном увеличении производства возобновляемой энергии и удвоении энергоэффективности. Окончательное соглашение о "переходе" от ископаемых видов топлива также не является полной победой, оставляя место для дальнейшего расширения использования ископаемого топлива, соглашение, вероятно, продлит и усугубит риски для наиболее экономически и экологически уязвимых сообществ.

Я ожидаю, что COP29 в Баку станет отличной платформой для того, чтобы подтолкнуть развитые страны к увеличению финансирования на выполнение климатических обязательств и подготовке новых амбициозных национальных климатических планов на основе соглашения. Я хотел бы видеть больше усилий по обеспечению справедливого финансирования климатических мероприятий.

- Как Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в рамках COP29?

- Возможностей для этого предостаточно. Как вы знаете, в 2021 году стартовала инициатива "Зеленая Саудовская Аравия" (SGI) - амбициозная национальная инициатива королевства, направленная на борьбу с изменением климата, обеспечением повышения качества жизни и защиты планеты для будущих поколений.

Саудовская Аравия играет ключевую роль в достижении глобальных климатических целей, являющихся важной частью программы "Видение Саудовской Аравии 2030" и Целей устойчивого развития ООН.

Благодаря действиям и инвестициям всего общества "Зеленая Саудовская Аравия" прокладывает путь к более экологичному будущему. SGI активизирует все ресурсы общества для достижения трех всеобъемлющих целей - сокращение выбросов, создание новых лесных массивов и защита суши и моря.

В настоящее время реализуется 77 инициатив в рамках этой программы, и все они представляют собой огромные инвестиции в зеленую экономику. С момента начала инициативы SGI в 2021 году глобальные обязательства Королевства воплотились в реальные действия, и амбиции Саудовской Аравии в области борьбы с изменением климата идут по плану. Первая волна из более чем 60 инициатив, объявленных в 2021 году, обеспечила инвестиции на сумму свыше 186 млрд долларов США, способствуя росту "зеленой" экономики. В 2022 году было запущено 17 новых инициатив, ориентированных на защиту окружающей среды. В ближайшие годы будет запущено еще больше инициатив, что позволит расширить амбиции Саудовской Аравии по созданию "зеленого" будущего.

Таким образом, Азербайджан может ознакомиться с опытом "Зеленой Саудовской Аравии", и мы можем совместно работать над некоторыми из них, чтобы помочь друг другу в решении проблем, связанных с климатом.

Центр устойчивости и климата при Университете принца Султана, первый аналитический центр по устойчивости и климату в Саудовской Аравии, твердо привержен достижению ЦУР. Наша миссия заключается в поддержке "Видения Саудовской Аравии 2030" и стратегических направлений университета. Мы стремимся стимулировать технологические и экономические преобразования для реализации устойчивого конкурентного преимущества.

Таким образом, для Азербайджана существует возможность сотрудничества с образовательными учреждениями в области исследований по устойчивому развитию, окружающей среде и климату и выработки политических рекомендаций.

- Что вы можете сказать о влиянии "зеленого" перехода на создание рабочих мест и экономическое развитие?

- По данным Всемирного экономического форума 2024 года, наряду с внедрением искусственного интеллекта переход к "зеленому" станет следующей великой революцией на рынке труда.

Многие люди с оптимизмом смотрят на свою роль в этом "зеленом" будущем, другие - нет. Работодатели должны показывать работникам, как будет выглядеть это новое будущее, создавать условия для повышения их квалификации и переквалификации, а также обеспечивать привлекательность "зеленых" рабочих мест для всех слоев населения".

В исследовании ManpowerGroup Global Insights 2024 (Создание конкурентных преимуществ с помощью "зеленой" трансформации бизнеса, ориентированной на людей) рассматривается влияние "зеленого" перехода на будущее для работодателей и работников.

Во всем мире открываются широкие возможности для участия большей части рабочей силы в "зеленой" экономике. Ожидается, что к 2030 году "зеленый" переход создаст до 30 миллионов новых рабочих мест. Однако данный переход происходит в условиях растущего дефицита кадров.

Компания ManpowerGroup опросила почти 39 000 работодателей в 41 стране, чтобы узнать, насколько активно они занимаются подбором кадров для "зеленых" рабочих мест и навыков. Три четверти работодателей по всему миру (75%) заявили, что испытывают трудности с поиском необходимых им квалифицированных кадров. Еще более значительное число (94 %) утверждает, что им не хватает квалифицированных кадров для достижения своих целей в области экологии, социальной политики и управления (ESG).

- Что на ваш взгляд должны сделать развитые страны для борьбы с изменением климата?

- Соединенные Штаты, Китай, Россия, Бразилия, Индонезия, Германия, Индия, Великобритания, Япония, Канада, Франция, Австралия, Аргентина, Мексика, Южная Африка, Италия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Европейский союз и Турция, входящие в G20, вместе ответственные за 80% мировых выбросов, в 2025 году серьезно пересмотрят свои цели, исходя из этого факта.

Как вы уже знаете, Loss & Damage Fund представляет собой механизм возмещения ущерба, с помощью которого промышленные державы оказывают помощь развивающимся на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Это было признание факта, на что потребовалось 28 лет, что те, кто несет ответственность за наибольшее количество выбросов, должны покрывать ущерб. Однако фонд до сих пор собрал всего 429 миллионов долларов США, что намного меньше ущерба, наносимого развивающимся странам, оцениваемый в 400 миллиардов долларов в год. При этом не было взято никаких обязательств по увеличению финансирования. Вклад США в размере 17,5 миллионов долларов является мизерным, учитывая, что доля Соединенных Штатов в совокупных выбросах парниковых газов самая большая. Поэтому я считаю, что от развитых стран требуется больше обязательств и больше действий, а не только разговоры. И действия необходимы незамедлительно!

- Как вы можете прокомментировать роль бизнеса в борьбе с изменением климата?

- В мире существует множество нормативных актов и руководств по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG). Действия корпораций в области устойчивого развития и климата уже способствуют значительным изменениям, ускорение этих действий позволит изменить политику, технологии, поведение и бизнес-модели, необходимые для создания общества с нулевым выбросом углерода.

Однако реальность такова, что многие компании по всему миру ищут информацию для лучшего понимания влияния изменения климата на их бизнес. Существует ошибочное мнение, что борьба с изменением климата для бизнес-сообщества - инвестиции без отдачи.

Исследование "Влияние показателей ESG на стоимость и прибыльность компании" дают другую картину. Оно показало, что данные ESG имеют положительную и значимую связь со стоимостью и прибыльностью компаний. Причем, это исследование основано на данных крупнейших 5000 публично зарегистрированных компаний из базы Bloomberg за 9 лет ( с 2013 по 2021 год), Refinitiv ESG score и панельных данных, включающих 14043 наблюдения за год существования компании.

Эти результаты дают возможность руководителям компаний обосновать необходимость мобилизации дополнительных ресурсов на ESG.

Обсуждая вопрос о влиянии ESG на показатели акций, специалисты Morgan Stanley Capital International (MSCI) обнаружили, что компании с высоким ESG-рейтингом более конкурентоспособны и могут генерировать аномальную прибыль, что приводит к повышению рентабельности и дивидендных выплат. Компании с высоким ESG-рейтингом лучше управляют специфическими бизнес- и операционными рисками и поэтому имеют меньшую вероятность пострадать от инцидентов, могущих повлиять на стоимость их акций.