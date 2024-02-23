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Report и Центр устойчивости и климата Cаудовской Аравии подписали Меморандум о сотрудничестве

Report и Центр устойчивости и климата Cаудовской Аравии подписали Меморандум о сотрудничестве Независимое информационное агентство Report и Центр устойчивого развития и климата при Университете принца Султана (Саудовская Аравия) подписали Меморандум о взаимопонимании.
COP29
23 февраля 2024 г. 11:42
Report и Центр устойчивости и климата Cаудовской Аравии подписали Меморандум о сотрудничестве

Независимое информационное агентство Report и Центр устойчивости и климата при Университете принца Султана (Саудовская Аравия) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report, стороны договорились о совместной работе по проведению тематических исследований о выполнении ЦУР, подготовке совместных новостей по COP, демонстрирующих успех по борьбе с климатическими изменениями в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), рассказывающих о важности образования для зеленого будущего планеты, по организации совместных семинаров и др.

Документ подписали директор Report Фуад Гусейналиев и директор-основатель Центра устойчивости и климата профессор Мохаммад Нуруннаби.

НИА Report работает на азербайджанском медийном рынке с 2014 года. Агентство предоставляет читателям оперативную информацию о важных событиях в стране и мире в политике, экономике, обществе, спорте и культуре на азербайджанском, русском и английском языках посредством сайта, а также ежедневных бюллетеней.

Центр устойчивости и климата при Университете принца Султана (CSC) привержен целям устойчивого развития ООН (ЦУР) посредством эффективного управления институциональными ресурсами, инновационного преподавания и обучения, научных исследований, национальных и международных партнерств, непрерывных исследований и информационно-просветительской деятельности.

CSC намерен внести свой вклад в инициативы Saudi Green Initiative, Saudi Vision 2030 и в Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР).

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Версия на английском языке Report, Saudi Center for Sustainability and Climate ink Memorandum of Cooperation
Версия на азербайджанском языке “Report” və Səudiyyə Ərəbistanının Dayanıqlılıq və İqlim üzrə Mərkəzi Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıb

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