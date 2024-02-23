Report и Центр устойчивости и климата Cаудовской Аравии подписали Меморандум о сотрудничестве

Независимое информационное агентство Report и Центр устойчивого развития и климата при Университете принца Султана (Саудовская Аравия) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Независимое информационное агентство Report и Центр устойчивости и климата при Университете принца Султана (Саудовская Аравия) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report, стороны договорились о совместной работе по проведению тематических исследований о выполнении ЦУР, подготовке совместных новостей по COP, демонстрирующих успех по борьбе с климатическими изменениями в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), рассказывающих о важности образования для зеленого будущего планеты, по организации совместных семинаров и др.

Документ подписали директор Report Фуад Гусейналиев и директор-основатель Центра устойчивости и климата профессор Мохаммад Нуруннаби.

НИА Report работает на азербайджанском медийном рынке с 2014 года. Агентство предоставляет читателям оперативную информацию о важных событиях в стране и мире в политике, экономике, обществе, спорте и культуре на азербайджанском, русском и английском языках посредством сайта, а также ежедневных бюллетеней.

Центр устойчивости и климата при Университете принца Султана (CSC) привержен целям устойчивого развития ООН (ЦУР) посредством эффективного управления институциональными ресурсами, инновационного преподавания и обучения, научных исследований, национальных и международных партнерств, непрерывных исследований и информационно-просветительской деятельности.

CSC намерен внести свой вклад в инициативы Saudi Green Initiative, Saudi Vision 2030 и в Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР).