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Франческо Корваро: Италия продолжит поддерживать развивающиеся страны в климатической адаптации

Франческо Корваро: Италия продолжит поддерживать развивающиеся страны в климатической адаптации Италия привержена поддержке развивающихся стран в вопросах климатической адаптации.
COP29
11 октября 2024 г. 12:08
Франческо Корваро: Италия продолжит поддерживать развивающиеся страны в климатической адаптации

Италия продолжит поддерживать развивающиеся страны в вопросах климатической адаптации.

Как передает Report, об этом сказал спецпосланник правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Он отметил, что Италия вместе со своими партнерами по G7 разработала "акт ускорения адаптации".

"Основная цель этой инициативы – ускорить реализацию мер по адаптации в наиболее уязвимых странах. Мы должны чем можно скорее перейти от текущих призывов к действиям по адаптации. Достичь этого можно путем развития партнерства, разработки инвестиционных планов, перехода от планирования к фактической реализации", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Françesko Korvaro: İtaliya inkişaf etməkdə olan ölkələri iqlimə uyğunlaşma məsələlərində dəstəkləməyə sadiqdir
Версия на английском языке Francesco Corvaro: Italy to continue to support developing countries in climate adaptation

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