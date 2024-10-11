Франческо Корваро: Италия продолжит поддерживать развивающиеся страны в климатической адаптации

Италия привержена поддержке развивающихся стран в вопросах климатической адаптации.

Италия продолжит поддерживать развивающиеся страны в вопросах климатической адаптации.

Как передает Report, об этом сказал спецпосланник правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Он отметил, что Италия вместе со своими партнерами по G7 разработала "акт ускорения адаптации".

"Основная цель этой инициативы – ускорить реализацию мер по адаптации в наиболее уязвимых странах. Мы должны чем можно скорее перейти от текущих призывов к действиям по адаптации. Достичь этого можно путем развития партнерства, разработки инвестиционных планов, перехода от планирования к фактической реализации", - сказал он.