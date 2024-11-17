Член парламента ВАЗА: У меня большие ожидания от сессии COP29, которая проходит в Азербайджане

У меня большие ожидания от 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который проходит в Азербайджане.

У меня большие ожидания от 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая проходит в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявила член парламента Восточноафриканской законодательной ассамблеи (ВАЗА) Жаклин Амонгин на COP29 в Баку.

"Мои ожидания в основном связаны с результатами климатических обязательств, глобальным климатическим финансированием и климатически уязвимыми странами, такими как Африка. Также я хочу видеть, что лидеры остаются верны своим обещаниям по финансированию борьбы с изменением климата, данным на предыдущих сессиях COP. Но самое главное, я хочу видеть текст об адаптации. Меры по адаптации должны быть удвоены", - сказала она.