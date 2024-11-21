Бахар Мурадова: Гендерное равенство - важное условие для устойчивого и справедливого климатического будущего

11:10

Применение гендерно-чувствительных подходов в климатическом финансировании будет способствовать гендерному равенству в климатических мероприятиях.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии "День гендерного равенства. Гендерные аспекты в прозрачности" в рамках COP29 в Баку.

Председатель комитета подчеркнула, что среди климатических целей Азербайджана особое место занимает обеспечение доступа женщин к экологическим вопросам и повышение их участия в этом процессе: "Тема воды и гендерного равенства находится на повестке дня соответствующих государственных органов. Социально-экономическая повестка Азербайджана направлена на улучшение доступа женщин к экономическим возможностям.

В рамках COP29 мы подтверждаем наше обязательство сделать гендерное равенство основным принципом каждой климатической политики. Гендерное равенство в BTR и NDC-это не только цель, но и важное условие устойчивого и справедливого климатического будущего. Поддержка этих инициатив позволит превратить гендерное равенство в неотъемлемую часть нашей политики по изменению климата, и вместе мы внесем вклад в построение более сильного и инклюзивного общества".