Азербайджан представлен на форуме "Ноль отходов" в Турции

    • 17 октября, 2025
    • 15:00
    Председательство COP29 находится в Стамбуле для участия в Международном форуме "Ноль отходов", организованном правительством Турции и проходящем под патронажем первой леди страны Эмине Эрдоган.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице COP29 в соцсети X.

    Форум, который продлится три дня, соберет участников из 104 стран, включая представителей 118 международных партнерских организаций, мэров городов, послов, а также высокопоставленных представителей ООН, UN-Habitat, UNEP и Программы развития ООН (UNDP).

    Azərbaycan Türkiyədə Sıfır Tullantı Forumunda təmsil olunur

