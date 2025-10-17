Азербайджан представлен на форуме "Ноль отходов" в Турции

Председательство COP29 находится в Стамбуле для участия в Международном форуме "Ноль отходов", организованном правительством Турции и проходящем под патронажем первой леди страны Эмине Эрдоган.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице COP29 в соцсети X.

Форум, который продлится три дня, соберет участников из 104 стран, включая представителей 118 международных партнерских организаций, мэров городов, послов, а также высокопоставленных представителей ООН, UN-Habitat, UNEP и Программы развития ООН (UNDP).