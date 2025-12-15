Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Консерватор Каст лидирует во втором туре выборов президента Чили

    Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст лидирует во втором туре выборов президента Чили.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты, которые опубликовала избирательная служба страны после подсчета голосов с 83,43% участков.

    За Каста проголосовали 58,61% избирателей. Его соперницу Жанетт Хару, представляющую правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили", поддержали 41,39%.

    Последняя, в свою очередь, уже поздравила своего оппонента с победой во втором туре. "Я только что поговорила с избранным президентом Хосе Антонио Кастом, чтобы пожелать ему успехов во благо Чили", - написала она в X.

    Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, урезать государственные расходы и построить заграждения на границе с Боливией.

