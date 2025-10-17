Azərbaycan Türkiyədə Sıfır Tullantı Forumunda təmsil olunur
COP29
- 17 oktyabr, 2025
- 14:37
COP29 sədrliyi Türkiyə hökumətinin və ölkənin birinci xanımı Əminə Ərdoğanın ev sahibliyi ilə keçirilən Sıfır Tullantı forumunda iştirak etmək üçün İstanbulda səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında paylaşım edilib.
İstanbulda keçirilən forumda siyasətçilər, şəhər merləri və ictimai təşkilatçılar bir araya gələcək. Tədbir sıfır tullantı dünyası istiqamətində real addımların atılmasını təşviq edir.
Forum çərçivəsində sıfır tullantı həllərinin genişləndirilməsi, maliyyə resurslarının səfərbər olunması, davamlı fəaliyyət üçün güclü tərəfdaşlıqların qurulması məqsədilə müzakirələr aparılır.
