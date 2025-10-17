İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    COP29
    • 17 oktyabr, 2025
    • 14:37
    Azərbaycan Türkiyədə Sıfır Tullantı Forumunda təmsil olunur

    COP29 sədrliyi Türkiyə hökumətinin və ölkənin birinci xanımı Əminə Ərdoğanın ev sahibliyi ilə keçirilən Sıfır Tullantı forumunda iştirak etmək üçün İstanbulda səfərdədir.

    İstanbulda keçirilən forumda siyasətçilər, şəhər merləri və ictimai təşkilatçılar bir araya gələcək. Tədbir sıfır tullantı dünyası istiqamətində real addımların atılmasını təşviq edir.

    Forum çərçivəsində sıfır tullantı həllərinin genişləndirilməsi, maliyyə resurslarının səfərbər olunması, davamlı fəaliyyət üçün güclü tərəfdaşlıqların qurulması məqsədilə müzakirələr aparılır.

