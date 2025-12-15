Страны ECOWAS создадут силы быстрого развертывания к концу 2026 года

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) создаст силы быстрого развертывания, в том числе бригаду по борьбе с терроризмом численностью 1 650 военнослужащих, к концу 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на газету Vanguard, об этом заявил председатель ECOWAS президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био на саммите регионального объединения в столице Нигерии Абудже.

По его словам, нынешний саммит - историческое событие, поскольку страны Западной Африки сталкиваются с самыми серьезными за все время независимости вызовами в сфере безопасности и экономики. Терроризм, организованная преступность подрывают усилия по развитию.

Председатель ECOWAS также сообщил, что страны региона ставят целью ввести единую валюту к 2027 году в качестве стратегического приоритета.

"Это позволит сократить издержки на банковские переводы, расширить торговлю и повысить конкурентоспособность стран объединения", - подчеркнул он.

С 1 января 2026 года ECOWAS отменяет пошлины на воздушные перевозки.