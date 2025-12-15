В Минфине Азербайджана обсудили итоги исполнения бюджета за 11 месяцев

В Министерстве финансов Азербайджана состоялось очередное заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за текущий год и обсуждены приоритетные задачи.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Минфина, в ходе заседания были рассмотрены деятельность структурных подразделений и подведомственных учреждений ведомства, состояние доходов от платных услуг бюджетных организаций, организация взаимодействия с финансовыми службами и государственными предприятиями, а также проделанная в этом году работа по внедрению цифровых решений в управлении государственными финансами.

Председатель коллегии Сахиль Бабаев положительно оценил исполнение государственного бюджета за 11 месяцев 2025 года, отметив, что доходы сводного и государственного бюджетов в январе–ноябре превысили прогнозные показатели. Так, доходы сводного бюджета оказались выше прогноза на 2 млрд 526 млн манатов, или на 6,1%, а доходы государственного бюджета - на 324,6 млн манатов, или на 0,9%. Расходы сводного и государственного бюджетов за указанный период составили соответственно 36 млрд 784,3 млн манатов и 31 млрд 414,7 млн манатов.

На заседании было подчеркнуто, что Агентство государственного казначейства продолжает реализацию комплексных мер по повышению прозрачности, эффективности и оперативности управления государственными финансами. В числе приоритетных направлений обозначены электронизация заказов, сокращение количества платежных документов, паспортизация подтверждающих документов, а также модернизация информационных систем.

Кроме того, обсуждались вопросы полной цифровизации учета и управления бюджетными поступлениями, расширенного применения информационной системы "Обзор", а также разработка цифровых решений системы "электронного учета" (e-mühasibat), что, как отмечалось, позволит еще больше повысить прозрачность и эффективность финансового учёта.

В рамках заседания коллегии также был заслушан доклад о проделанной работе в сфере финансовых услуг и взаимодействия с государственными предприятиями. Сообщалось, что подготовлен новый проект Правил мониторинга бюджетно-финансовых показателей государственных предприятий.