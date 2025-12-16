Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 16 декабря, 2025
    • 17:36
    Украинский политолог усомнился в возможности скорого мирного соглашения с РФ

    Ключевой территориальный вопрос в переговорах по Украине остается нерешенным, несмотря на оптимистичные заявления США.

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом заявил украинский политолог Максим Яли, комментируя высказывания специального представителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о серьезном прогрессе в переговорах с украинской стороной по мирному урегулированию конфликта с Россией.

    По мнению эксперта, отсутствие договоренностей по территориальному вопросу означает, что достижение полноценного мирного соглашения по итогам текущих встреч невозможно.

    Яли подчеркнул, что предложения американской стороны на данном этапе фактически сводятся к модифицированной версии Будапештского меморандума, которая является неприемлемой для Украины.

    "О достижении мирного соглашения говорить не приходится. Это означает, что впереди нас ожидают еще несколько раундов переговоров", - отметил политолог.

    Украина Россия российско-украинская война политолог Максим Яли
    Ukraynalı politoloq: İndi sülh razılaşması əldə olunmayacaq
    Ukrainian political analyst: Peace agreement not to be reached now

