Украинский политолог усомнился в возможности скорого мирного соглашения с РФ

Ключевой территориальный вопрос в переговорах по Украине остается нерешенным, несмотря на оптимистичные заявления США.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом заявил украинский политолог Максим Яли, комментируя высказывания специального представителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о серьезном прогрессе в переговорах с украинской стороной по мирному урегулированию конфликта с Россией.

По мнению эксперта, отсутствие договоренностей по территориальному вопросу означает, что достижение полноценного мирного соглашения по итогам текущих встреч невозможно.

Яли подчеркнул, что предложения американской стороны на данном этапе фактически сводятся к модифицированной версии Будапештского меморандума, которая является неприемлемой для Украины.

"О достижении мирного соглашения говорить не приходится. Это означает, что впереди нас ожидают еще несколько раундов переговоров", - отметил политолог.