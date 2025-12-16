WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ukraynalı politoloq: İndi sülh razılaşması əldə olunmayacaq

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 16:51
    Ukraynalı politoloq: İndi sülh razılaşması əldə olunmayacaq

    Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoffun Rusiya ilə münaqişənin sülh yolu ilə həllində Ukrayna tərəfi ilə danışıqlarda çox ciddi irəliləyişlər əldə olunduğu barədə nikbin bəyanatlarına baxmayaraq, əsas məsələ, ərazi məsələsi, hələ də həll olunmamış qalır.

    Bunu "Report"un Şərqi Avropa bürosuna açıqlamasında Ukraynadan olan politoloq Maksim Yali bildirib.

    Onun fikrincə, bu, əslində, o deməkdir ki, ən azından bu görüşlərin nəticəsi olaraq sülh razılaşmasının əldə olunması mümkün olmayacaq:

    "ABŞ tərəfinin hazırkı mərhələdə bizə vəd etdiyi hər şey, Ukrayna üçün qəbulolunmaz olan Budapeşt Memorandumunun dəyişdirilmiş formasından başqa bir şey deyil. Sülh razılaşmalarına nail olmaq mümkün olmayacaq. Beləliklə, qarşıda hələ bir neçə danışıqlar raundunu gözləmək lazımdır".

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ

    Son xəbərlər

    17:06
    Foto

    Şabran körpüsünün ətrafındakı bəzi evlər qəzalı vəziyyətə düşüb

    Hadisə
    16:51

    Ukraynalı politoloq: İndi sülh razılaşması əldə olunmayacaq

    Digər ölkələr
    16:51

    "Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan" dəmir yolunun tikintisinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Saziş imzalanıb

    Region
    16:44

    Azərbaycanın neft bitumu ixracını 4 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    16:41

    Lord: Azərbaycanın Orta Dəhlizdəki rolu cəlbedici imkanlar yaradır

    Xarici siyasət
    16:41

    Almaniya millisinin hücumçusu "Borussiya"dan ayrılmağa qərar verib

    Futbol
    16:32

    Azərbaycan çempionu: "Bilyard xanımlar üçün gözəl oyundur" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    16:29

    Pakistan Azərbaycanın süni intellektə əsaslanan təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

    İKT
    16:27

    Vüqar Əhmədov Qobustanda vətəndaşlarla görüşüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti